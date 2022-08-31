Çatalca'da korkutan yangın - Son Dakika
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Çatalca'da korkutan yangın

31.08.2022 17:56
Çatalca'da korkutan yangın

Çatalca'da bulunan bir şampuan imalathanesinin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çatalca'da bulunan bir şampuan imalathanesinin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovayenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şampuan imalathanesinin ikinci katında, henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve alevler bütün fabrikayı sardı. Yangını gören fabrika çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, büyük bir bölümü yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatalca'da korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatalca'da korkutan yangın - Son Dakika
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