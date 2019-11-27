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Son Dakika 3. Sayfa Çatalça'da cam baskı fabrikasında yangın - Son Dakika

Çatalça'da cam baskı fabrikasında yangın

6 saat önce

Çatalça'da cam baskı fabrikasında yangınİSTANBUL - Çatalça'da bulunan cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatalça'da cam baskı fabrikasında yangın

İSTANBUL - Çatalça'da bulunan cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Çatalça'da cam baskı fabrikasında yangın

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:13 Kaynak: İHA
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