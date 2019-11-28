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Son Dakika 3. Sayfa Çatalça'da cam baskı fabrikasında yangın - Son Dakika

Çatalça'da cam baskı fabrikasında yangın

6 saat önce

Çatalca'da korkudan fabrika yangını havadan görüntülendiİSTANBUL - Çatalca'da bir baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatalca'da korkudan fabrika yangını havadan görüntülendi

İSTANBUL - Çatalca'da bir baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın, Çatalca Gökçeali Mahallesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 bin metrekare alanda cam ve dijital baskı yapan fabrikada işçilerin çalıştığı sırada belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş alanda bulunan fabrikaya 3 farklı yerden müdahalede bulundu. Jandarma ekipleri kısa sürede fabrikada çalışan işçileri tahliye ederken, olay yerinde tedbir amaçlı ambulans bekletildi. Yangın, 1 saat sonra kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, işçiler büyük korku yaşadı.

Öte yandan, alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin müdahalesi görülürken kısmı yanmalar kameralara yansıdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çatalça'da cam baskı fabrikasında yangın

Çatalca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
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