Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM otoyolu Çatalca Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. H.D. İdaresindeki 34 ACA 71 plakalı hafriyat kamyonun, bir arızadan dolayı damperi kalktı. Şoför, dampere müdahale etmeye çalışırken, rüzgarın etkisiyle kamyon devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, Tem Otoyolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TEM OTOYOLUNDA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ - Son Dakika

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