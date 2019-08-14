Son Dakika Haberleri: Çatalca'da denize giren genç dalgalara kapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çatalca'da denize giren genç dalgalara kapıldı

45 dakika önce

Çatalca Çilingöz mevkiinde dün öğle saatlerinde 5 arkadaşıyla denize giren 22 yaşındaki Uğur Arduç dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Çatalca'da denize giren genç dalgalara kapıldı, System.String[]
Çatalca Çilingöz mevkiinde dün öğle saatlerinde 5 arkadaşıyla denize giren 22 yaşındaki Uğur Arduç dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Jandarma ve sualtı kurtarma ekipleirnin dünden bu yana Arduç'u arama çalışmaları devam ediyor.

Çatalca'nın Çilingöz mevkiinde dün öğle saatlerinde serinlemek için 5 arkadaşıyla denize girmenin yasak olduğu bölgede suya giren 22 yaşındaki Uğur Arduç dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Edinilen bilgiye göre, bayram tatilini fırsat bilen Uğur Arduç 5 arkadaşıyla birlikte denize girmek için Çatalca Çilingöz mevkiine geldi. Denize girmenin yasak olduğu alanda denize giren 5 arkadaştan Arduç bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bir süre gözden kaybolan Arduç'u arayan arkadaşları daha sonra durumu güvenlik güçlerine haber verdiler. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri ile Çatalca İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Dün sonuç vermeyen çalışmalara bugünde devam ediliyor. - İSTANBUL
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu
Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 00:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatalca'da denize giren genç dalgalara kapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]