Çatalca'da devrilen tırın şoförü yaralandı - Son Dakika
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Çatalca'da devrilen tırın şoförü yaralandı

07.10.2022 15:38

İstanbul Çatalca'da demir çubuk yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

İstanbul Çatalca'da demir çubuk yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

O-6 yolundan Büyükçekmece istikametine giden Necati Akyol yönetimindeki 55 RG 933 plakalı demir çubuk yüklü tır, Muratbey Merkez Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada tır şoförü, devrilen araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan Akyol, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından O-6 yolunda trafik kontrollü verilmeye başlandı.

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Kaynak: AA

Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da devrilen tırın şoförü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatalca'da devrilen tırın şoförü yaralandı - Son Dakika
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