Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK) - Son Dakika

Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK)

6 saat önce

KURTARILAN KİŞİ TABURCU EDİLDİÇATALCA'da Durusu Gölü'ne (Terkos) balık tutmak için açılan 3 kişi, teknenin alabora olup batması nedeniyle göle düştü.

Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK), System.String[]

KURTARILAN KİŞİ TABURCU EDİLDİ

ÇATALCA'da Durusu Gölü'ne (Terkos) balık tutmak için açılan 3 kişi, teknenin alabora olup batması nedeniyle göle düştü. 3 kişiden birisi göldeki başka bir balıkçı teknesindeki kişilerce kurtarılırken diğer 2 kişiyi arama çalışmaları gece saatlerinde devam etti ancak sonuç alınamadı. Gölden kurtarılarak Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Yılmaz (44), tedavisinin ardından taburcu edildi. Yılmaz, olayla ilgili ifadesine alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Haber:  Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA


DURUSU GÖLÜ, Çatalca, Terkos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:11 Kaynak: DHA
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