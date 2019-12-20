Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK) - Son Dakika

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Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK)
6 saat önce
KURTARILAN KİŞİ TABURCU EDİLDİ ÇATALCA'da Durusu Gölü'ne (Terkos) balık tutmak için açılan 3 kişi, teknenin alabora olup batması nedeniyle göle düştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:20 Kaynak: DHA
KURTARILAN KİŞİ TABURCU EDİLDİ
ÇATALCA'da Durusu Gölü'ne (Terkos) balık tutmak için açılan 3 kişi, teknenin alabora olup batması nedeniyle göle düştü. 3 kişiden birisi göldeki başka bir balıkçı teknesindeki kişilerce kurtarılırken diğer 2 kişiyi arama çalışmaları gece saatlerinde devam etti ancak sonuç alınamadı. Gölden kurtarılarak Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Yılmaz (44), tedavisinin ardından taburcu edildi. Yılmaz, olayla ilgili ifadesine alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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