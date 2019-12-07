Çatalca'da fabrika yangını (1)
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ÇATALCA'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:51 Kaynak: DHA
ÇATALCA'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.
Çatalca Elbasan Mahallesi'nde bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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