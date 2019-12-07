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Çatalca'da fabrika yangını (1)

6 saat önce

ÇATALCA'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Çatalca'da fabrika yangını (1), System.String[]

ÇATALCA'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Çatalca Elbasan Mahallesi'nde bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.


Çatalca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:51 Kaynak: DHA
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