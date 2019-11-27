Son Dakika Haberleri: Çatalca'da fabrika yangını (2)
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Çatalca'da fabrika yangını (2)

6 saat önce

ÇATALCA'da bir fabrikada yangın çıktı.

Çatalca'da fabrika yangını (2), System.String[]

ÇATALCA'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Çatalca Gökçeali Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mutfak dolabı kapağı yapıldığı belirtilen fabrikadaki yangın için olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.


İtfaiye, Çatalca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:03 Kaynak: DHA
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