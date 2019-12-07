ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (2)

ÇATALCA'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Çatalca Elbasan Mahallesi'nde bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Hafif yaralan bir işçiye ambulansta müdahalede bulundu. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Görüntü Dökümü;:

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-Yangından görüntüler

-Yaralı işçi

-Söndürme çalışmaları