Çatalca'da Fabrika Yangını - Son Dakika

Saat 16: 45 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Germe, Kıraç, Başakşehir, Bahçeşehir, Kemerburgaz, Beylikdüzü, Bağcılar ve Kestanelik gönüllü itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerimiz yangına 17 araç ve 51 personel ile müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.