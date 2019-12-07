Son Dakika Haberleri: Çatalca'da fabrika yangını
Son Dakika Güncel Çatalca'da fabrika yangını - Son Dakika

Çatalca'da fabrika yangını

6 saat önce

Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çatalca'da fabrika yangını, System.String[]

Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Çakıl Mahallesi Şehit Teğmen Tamer Aydın Sokak'ta bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İtfaiye, Çatalca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annelerinin evde yalnız bıraktığı iki kardeş yangında dumandan zehirlenerek öldü
Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı Yaşlı kadın, kızının çıkardığı öne sürülen yangında öldü Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 18:26:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatalca'da fabrika yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]