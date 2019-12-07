Çatalca'da fabrika yangını

Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Çakıl Mahallesi Şehit Teğmen Tamer Aydın Sokak'ta bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.