Çatalca'da fabrika yangını
6 saat önce
Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:01 Kaynak: AA
Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Çakıl Mahallesi Şehit Teğmen Tamer Aydın Sokak'ta bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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