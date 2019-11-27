Son Dakika Haberleri: Çatalca'da fabrika yangını havadan görüntüler
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Çatalca'da fabrika yangını havadan görüntüler

6 saat önce

ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (2) havadan görüntülerSavaş ATAK - İstanbul DHA - ÇATALCA'da bir fabrikada yangın çıktı.

ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (2) havadan görüntüler

Savaş ATAK - İstanbul DHA - ÇATALCA'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Çatalca Gökçeali Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mutfak dolabı kapağı yapıldığı belirtilen fabrikadaki yangın için olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Çatalca'da fabrika yangını havadan görüntüler

İstanbul, Çatalca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:38 Kaynak: DHA
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