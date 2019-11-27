Çatalca'da fabrika yangını havadan görüntüler

ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (2) havadan görüntüler

Savaş ATAK - İstanbul DHA - ÇATALCA'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Çatalca Gökçeali Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mutfak dolabı kapağı yapıldığı belirtilen fabrikadaki yangın için olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.