ÇATALCA'DA FIRINLARDA DENETİM - Son Dakika

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Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış

Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi

Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım