ÇATALCA'DA FIRINLARDA DENETİM - Son Dakika

ÇATALCA'DA FIRINLARDA DENETİM
6 saat önce
ÇATALCA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlarda denetim yapıldı.
ÇATALCA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlarda denetim yapıldı. Denetimlerde pide ve ekmeklerin gramaj ve hijyen kontrolleri denetlendi. Fırınlarda genellikle kurallara uygun üretim yapıldığı belirlenirken, müşterilere ve fırın çalışanlarına da sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Görüntü dökümü:
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-Fırının görüntüsü
-Zabıta ekipleri
-Denetimler
-Pidelerin tartılması
-Fırıncılar
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 05:53 Kaynak: DHA
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