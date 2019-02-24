Çatalca'da Fırtına Bir Caminin Minaresinin Külahını Yıktı
1 saat önce
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çatalca'daki İhsaniye Camii'nin minaresinin külahı yıkıldı.
İstanbul
'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çatalca
'daki İhsaniye
Camii'nin minaresinin külahı yıkıldı.
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına Çatalca İhsaniye Mahallesi'ndeki İhsaniye Camii'nin minaresinin külahı ve bir bölümünü külahını yıktı. Saat 00.00 sıralarında sokağa düşen parçalar herhangi bir yaralanma ve can kaybına yol açmadı. Sokakta park halinde bulunan bir yolcu minibüsününün üzerine minareden düşen parça, küçük çaplı maddi hasara yol açtı. Minareden kopan parçalar belediye ekipleri tarafından alındı.
Öte yandan Çatalca ve çevresinde kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Karlı kaplı yollarda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekiyor.
Görüntü dökümü
---------------
-Caminin görüntüsü
-Kopan parçalar
-Minarenin görüntüsü
-Minibüsün görüntüsü
-Minibüs sahibinin olayı anlatması
-Karlı kaplı yollar
-Yollarda ilerlemeye çalışan araçlar - Atakistanbul
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:29 Kaynak: DHA
Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi
İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak
Kar Yağışı ve Soğuk Havaya Aldırmadan Denize Girdiler
Zincirleme Kazaya Neden Olan Alkollü Sürücü Konuştu: Allah Can Kaybı Vermesin