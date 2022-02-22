İSTANBUL-ÇATALCA'DA HEMZEMİN GEÇİTTE YÜK TRENİ KAMYONETE ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

Çatalca'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Çatalca, Kabakça Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait Ali Vurkun'un kullandığı 41 VH 775 plakalı kamyonete Hanice Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte Kapıkule'den Halkalı istasyonuna giden yük treni çarptı. Kaza sonrası kamyonet devrilerek dereye yuvarlandı. Kaza sonrası sürücü Vurkun ile Aynur Aliyeva isimli yolcu hafif şekilde yaralandı. Tren görevlileri durumu hemen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Dereye yuvarlanan kamyonetin sabah saatlerinde çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi. Yük treni ise jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.