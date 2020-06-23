ÇATALCA'DA HORTUM ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ - Son Dakika

ÇATALCA'DA HORTUM ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ

ÇATALCA'da etkili olan hortum Ahmediye Mahallesi'nde evlere büyük zarar verdi.

ÇATALCA'da etkili olan hortum Ahmediye Mahallesi'nde evlere büyük zarar verdi. Hortumun oluşmasıyla evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Hortum bölgedeki evlere büyük zarar verdi. Hortumun etkisiyle elektrik direkleri de devrilirken, vatandaşlar su basan evleri tahliye etmeye çalışıyor.

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"NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK"

Hortumda evi zarar gören Mahmure Çağan, "Çok kötü olduk. Birden geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Buraya çıktık. Tavanlar çöktü, çatılar yıkıldı. Ne yapacağımızı bilemedik" diye konuştu.Bir diğer vatandaş, "Fırtına çıktı ve başka bir şey göremedik. Bütün her şey yerle bir oldu. Çok felaketti" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Anıt, "Hortum üzerimizden geçti bizim. Burası mahvoldu. Hortum gölün üzerinde başladı. Yönünü bize doğru çevirdi" dedi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Evinde yemek yiyen 70 yaşındaki Cemile Koç, kapının önüne ağacın devrilmesi nedeniyle dışarı çıkamadı. Birden evi su basan Cemile Koç'u komşuları evinden penceresinden çıkardı. O anlar anlatan Cemile Koç, "Boğulacaktık can kurtaran yok mu diye bağırdık. Ağaçlar söküldü. Kapı kapandı, demirler indi. Yemek yiyorduk. Cam ve kapıyı açmaya fırsatımız olmadı. Bizi buradan çıkardılar. Ev su içinde" diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇATALCA'DA HORTUM ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ - Son Dakika

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