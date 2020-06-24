Çatalca'da hortum esnasında evlerinde olanlar yaşadıkları kabusu anlattı - Son Dakika

Çatalca'da hortum esnasında evlerinde olanlar yaşadıkları kabusu anlattı

Çatalca'da hortum esnasında evlerinde olanlar yaşadıkları kabusu anlattı Çatalca'da oluşan hortum sonrasında birçok ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar gördü.

Çatalca'da hortum esnasında evlerinde olanlar yaşadıkları kabusu anlattı

Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi

İSTANBUL - Çatalca'da oluşan hortum sonrasında birçok ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar gördü. Çatıların uçtuğu evler yaşayan vatandaşlar hortum anında yaşadıkları kabus dolu anları anlattı.

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde başlayan ve kent genelinde birçok ilçede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çatalca'da kısa süreli etkili olan hortum ilçe genelinde bazı ev ve fabrikaların çatılarına zarar verirken tarım ve seraların naylonlarını yırtarak kullanılamaz hale getirdi. Oluşan hortum esnasında evlerinde bulunan vatandaşlar yaşadıkları kabus dolu dakikaları anlattı. Çatalca Merkez Mahallesi Muhtarı Ceyhun Koç, " Dün yaşanan doğal afet sonrası oluşan durum bu şekilde. Yaklaşık 10 tane konut, fabrikalar, tarım alanları, seralarımız harap olmuş durumda. Çok büyük bir afet yaşandı. Büyükçekmece gölünün üzerinden kalkan bir hortumu bizler kapalı alanda seyrettik. Hortum yıkarak, vurarak mahallemizin kenarından geçti. Bize büyük tahribat bıraktı. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Çatalca Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valiliğimiz, Devletimiz, İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanımıza kadar herkes arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Gerekli olan yardımları yapıyorlar. Hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. Yaklaşık 150 metrelik bir mesafeden çapraz bir şekilde geldi, tırları devirdi. Evlerin çatılarına zarar verdi. Birkaç tane hayvanı götürdü. Seracılıkla uğraşan arkadaşlarımızın seraları gitti" dedi.

"Hava karardı çok korktuk. Elektrikler yoktu"

70 yaşındaki Zeliha Ünlü, "Hortum esnasında evdeydim. Korktum, ne oluyor dedik. Ne olduğunu anlamadık. Çok şiddetli oldu. Sonra içeriye yağmurlar akmaya başladı. Hava karardı çok korktuk. Elektrikler yoktu" dedi.

"5 dakika farkla kendimizi kurtardık"

Hortum esnasında evde annesiyle birlikte olan ve yaşadığı kabusu anlatan Kadriye Sevinç Özsoy, " Hortum anında evin içerisindeydik. 5 dakika farkla kendimizi kurtardık. Bahçeye çıkmak üzereydik. Hortumun geldiğini görünce zaten içeride kaldık. Ev sallanmaya başladı. Ağaçlar yerinden söküldü. Evin içerisinde herkes bağrışıyor. Kabus gibi bir şeydi. Korku, panik biz sadece dua ediyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çok kötüydü. Allah kimseye göstermesin. Hortum bitmeden dışarıda yağan sağanak yağış evin içerisine yağıyordu. Her şey perişan. Bütün halıları yerlere attık. Yedek halıları topladık. Anlatamam, tarifi yok. Hamdolsun ki anneme ve çocuklarıma bir şey olmadı. En azından tesellimiz bu. Sosyal hizmetler geldi. Vali, Belediye Başkanı herkes geldi. En azından ilgileniyorlar. Annem yaşlı dul bir insan. Bizler kendi halimizde yaşayan insanlarız. Çok şükür ki peşimizde insanlar var. Çevremizde bize destek olan insanlar var buna şükrediyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul, Çatalca, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çatalca'da hortum esnasında evlerinde olanlar yaşadıkları kabusu anlattı - Son Dakika

Son Dakika

20:43 Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 16:16 Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:55 Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 12:26 Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 08:16 Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
19:59
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
19:54
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
19:43
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 21:09:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatalca'da hortum esnasında evlerinde olanlar yaşadıkları kabusu anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]