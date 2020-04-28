Çatalca'da iki katlı binanın çatısı yandı - Son Dakika

ÇATALCA'nın Ovayenice köyünde iki katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Çatalca'nın Ovayenice köyündeki iki katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 23.30 sıralarında çıkan yangını fark eden bina sakinleri kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bina sakinlerine ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansın içerisinde yapıldı. Yangın sonucunda çatıda hasar meydana gelirken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

- İstanbul