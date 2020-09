ÇATALCA'DA İNTERNET ERİŞİMİ İÇİN SEYYAR SINIFLAR OLUŞTURULDU - Son Dakika

ÇATALCA'nın internet erişimi sağlanamayan 15 mahallesinde, uzaktan eğitim yapamayan öğrenciler için seyyar sınıflar oluşturuluyor. Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'den gelen ekipler, belirledikleri noktalarda masa, sandalye, tablet ve internet erişimi sağlayarak öğrencilerin eğitimlerine devam etmesini sağlıyor.

Çatalca'nın 15 mahallesinde aktif okul bulunmadığından öğrenciler, civardaki başka okullara taşınıyor. Bilgisayara ve internete erişimi olmayan öğrenciler için okullarda EBA destek noktaları kuruldu ancak mahallesinde aktif okul bulunmayan öğrenciler EBA destek noktalarına erişimde sorun yaşamaya başladı. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, evlerinde internet erişimi bulunmayan öğrencileri tespit etti. Onları evlerine yakın olacak bir noktada buluşturarak Gezici EBA Destek Noktaları oluşturuyor. Öğretmenler gezici araçlarla sağladıkları internet erişimiyle, açık havada masa sandalye tabletlerle sınıf ortamı oluşturarak öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine bağlanmasını sağlıyor. Ayrıca sosyal mesafe kuralları da göz önünde bulundurularak oluşturulan seyyar sınıflarda öğrencilere dezenfektan ve maske dağıtımı da yapılıyor. Kullanılan tabletler her kullanımdan sonra dezenfektanla temizleniyor.

"HEM FİZİKİ VE MANEVİ OLARAK SEYYAR SINIFLARIMIZLA ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü EBA Destek Noktası Proje Koordinatörü Eda Güzelçiçek, Türkiye 'de ilk kez hayata geçirilen projelerini DHA 'ya anlattı. Güzelçiçek, şunları söyledi: "Yeni dönemde evde internet ve bilgisayar erişimi olmayan öğrencilerimiz için okullarımızda EBA destek noktaları açtık. Öğrencilerimiz kendi mahallelerinde kayıtlı oldukları okullara giderek EBA'ya bağlanabiliyorlardı. Ama Çatalca için düşündüğümüzde burası birçok mahallede internet erişiminin olmadığı bir yer. Öğrenci sayısının azlığından okulu olmayan köylerimizde var. İnternet erişimi olmayan mahallelerimize araçlarımızla giderek öğrencilerimize burada bir sınıf oluşturuyoruz. Onlara tablet sunup internetimizi hazırlıyoruz. Masalarımız, maskelerimiz, dezenfektanlarımızla onlara kendi mahallelerinde bir sınıf oluşturmuş oluyoruz. Bir nevi seyyar sınıflar oluşturuyoruz. Öğrencilerimiz doğada öğretmenleri ile de buluşmuş oluyorlar. Bu sadece fiziki bir imkan da değil. Öğrencilerimiz bu süreçte öğretmenlerini, akranlarını, okullarını çok özlediler. Öğrenme yoksunluğunun yanında duygusal bir özlem de vardı. Bizler de öğretmen arkadaşlarımızla birlikte onların mahallelerine gelerek onlarla sohbet ediyoruz, rehberlik hizmeti veriyoruz."

"BENİM İNTERNETİM YOK DİYEN HER ÖĞRENCİMİZE ULAŞIYORUZ"İnternet erişiminde sorun yaşayan her öğrenciye ulaşacaklarının altını çizen Güzelçiçek, "Her gün gidiyoruz. Muhtarlarımız, il müdürlerimiz aracılığı ile internet erişimi olmayan evlerimizin tespitini yaptık. Bunun dışında öğrencilerimiz ilçe milli eğitim müdürlüğümüzü arayıp, 'Ben EBA'ya girmek istiyorum, internetim yok bağlanamıyorum' dediklerinde aracımıza atlayıp gidiyoruz" ifadelerini kullandı. "Hem öğrenciler hem veliler projeden çok memnun" diyen Eda Güzelçiçek, "Böyle bir projenin içinde yer aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

"DERSLERİMDEN GERİ KALMADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"Henüz 5'inci sınıf öğrencisi olan ve bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitim sistemine bağlanamayan Hicran Alptekin, "Evimde bilgisayarım da internetim de yok. 5'inci sınıf öğrencisiyim. ve şu an çok mutluyum. Derslerimden geri kalmadım. Hem çalışabiliyorum. Öğretmenlerimle görüşebiliyorum. Çok mutluyum" dedi.Bilal Sevey ise, "Evimde bilgisayarım var ama internet sıkıntısı yaşıyordum. 8'inci sınıf olduğum için önemli bir sınıf. Önemli bir sene. Bu yüzden olumsuz oluyordu. Sınıf ayağıma geldi. Çok mutluyum. Hep düşünüyordum nasıl olacak nasıl yapacağız diye ama böyle bir şey olduğu için çok sevinçliyim" şeklinde konuştu.

"ONLAR GELEMİYORSA BİZ ONLARIN AYAĞINA GİDERİZ"

Çatalca Ormanlı Ortaokulu Müdürü Özgür Albayrak ise, "EBA kontrol noktalarımızdan canlı derslere katılamayan öğrencilerimizi tespit ettik. Öğrencilerimize ulaştığımızda neden derslere katılamadığını sorduk. Bilgisayar ve internet eksikliğinden kaynaklanan sorunlar tespit edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün proje ekibi vasıtasıyla gezici EBA destek noktaları oluşturuldu ve öğrencilerimizin olduğu yere gidip canlı derslerini yapmalarını sağlıyoruz. Bunca yıl onlar okula geldi şimdi biz ders için onların ayaklarına geliyoruz" ifadelerini kullandı.