Çatalca'da işlenen "çekiçli" cinayetin katil zanlısı hakim karşısında - Son Dakika

Çatalca'da çıkan tartışmada çekiçle öldürülen Osman Gül'ün katil zanlısı B.D., Silivri Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Öldürülen emlakçı Osman Gül'ün annesi gözyaşları içinde, "Oğlum için adalet istiyorum" dedi.

Çatalca'da iki emlakçı arasında çıkan tartışmada çekiçle öldürülen Osman Gül'ün katil zanlısı B.D'nin yargılanmasına başlandı. Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ardından açıklama yapan ailenin avukatı Nüket Aydın, "Bugün burada Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmasına geldik. Duruşmada müebbet hapisle cezalandırılması için dava açıldı. Sanık duruşmada tamamen Osman Gül'ün haksız olarak kendisinden para istemesi nedeniyle cinayet işlediğini tekrar etti ama burada eksik kalan kısım, öncesinde tasarlayarak cinayeti planlaması sonrasında da soğukkanlı şekilde yine cinayeti örtbas etmek için delilleri saklaması, yine maktulü böğürtlen çalılarının arasına saklaması, maktul üzerinde 9 adet kesici ezici darbe bulunması otopsi raporu ile sabit, sonrasında cinayetten sonra kaçması, ailenin de yakını olması nedeniyle aile il birlikte arama çalışmalarına katılması, taziye evine gitmesi, cesedin bulunmasından sonrada bu olayı hala saklamaya devam etmesi ve sonra kendisinin yaptığı ortaya çıkması, burada dava her ne kadar müebbet hapis cezası ile kasten adam öldürmeden açılmışsa da biz tasarlayarak planlı şekilde ve canavarca bir hisle eziyet ederek cinayet olduğu düşüncesindeyiz. Katledilen Osman Gül'ün ailesi burada, çevresinde çok sevilen bir insan, ailenin dayanağı, 7 kız kardeşin erkek kardeşi, 5 çocuk sahibi, çok vahim bir olay, sonuna kadar Osman Gül'ün kanının yerde kalmaması için mücadele edeceğiz" dedi.

"Adalet istiyorum"

Öldürülen Osman Gül'ün annesi Emiş Gül ise gözyaşları içerisinde, " Katil için idam istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Benim oğlumun hakkını bırakmasınlar. Adalet istiyorum" diye konuştu.

"Hak etiği cezayı almasını istiyorum"

Baba Osman Gül de, "Katil, oğlumu kandırarak tasarlayarak götürdü ve vahşice öldürdü. Devletten istediğimiz, hak ettiği cezayı vermesini istiyorum" dedi.

Olayın geçmişi

Çatalca'da iki emlakçı arasında çıkan borç tartışmasında işlenen cinayet Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Jandarma istihbarat ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatılmış, cesedi dere kenarında bulunan emlakçı Osman Gül'ü, kendisiyle aynı işi yapan B.D.'nin çekiçle öldürdüğü ortaya çıkmıştı. 87 güvenlik kamerasına ait 400 saatlik görüntüyü inceleyen Jandarma, cinayetin ardından Osman Gül'ün aracını alarak kayıplara karışan ve üstü kanlı kıyafetini alışveriş merkezinde yenisiyle değiştiren B.D.'yi 48 saat içinde Başakşehir'de yakalamıştı. - İSTANBUL