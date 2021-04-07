Çatalca'da işlenen "çekiçli" cinayetin katil zanlısı hakim karşısında - Son Dakika

Çatalca'da işlenen "çekiçli" cinayetin katil zanlısı hakim karşısında

07.04.2021 16:02
Çatalca'da işlenen

Çatalca'da çıkan tartışmada çekiçle öldürülen Osman Gül'ün katil zanlısı B.D., Silivri Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çatalca'da çıkan tartışmada çekiçle öldürülen Osman Gül'ün katil zanlısı B.D., Silivri Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Öldürülen emlakçı Osman Gül'ün annesi gözyaşları içinde, "Oğlum için adalet istiyorum" dedi.

Çatalca'da iki emlakçı arasında çıkan tartışmada çekiçle öldürülen Osman Gül'ün katil zanlısı B.D'nin yargılanmasına başlandı. Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ardından açıklama yapan ailenin avukatı Nüket Aydın, "Bugün burada Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmasına geldik. Duruşmada müebbet hapisle cezalandırılması için dava açıldı. Sanık duruşmada tamamen Osman Gül'ün haksız olarak kendisinden para istemesi nedeniyle cinayet işlediğini tekrar etti ama burada eksik kalan kısım, öncesinde tasarlayarak cinayeti planlaması sonrasında da soğukkanlı şekilde yine cinayeti örtbas etmek için delilleri saklaması, yine maktulü böğürtlen çalılarının arasına saklaması, maktul üzerinde 9 adet kesici ezici darbe bulunması otopsi raporu ile sabit, sonrasında cinayetten sonra kaçması, ailenin de yakını olması nedeniyle aile il birlikte arama çalışmalarına katılması, taziye evine gitmesi, cesedin bulunmasından sonrada bu olayı hala saklamaya devam etmesi ve sonra kendisinin yaptığı ortaya çıkması, burada dava her ne kadar müebbet hapis cezası ile kasten adam öldürmeden açılmışsa da biz tasarlayarak planlı şekilde ve canavarca bir hisle eziyet ederek cinayet olduğu düşüncesindeyiz. Katledilen Osman Gül'ün ailesi burada, çevresinde çok sevilen bir insan, ailenin dayanağı, 7 kız kardeşin erkek kardeşi, 5 çocuk sahibi, çok vahim bir olay, sonuna kadar Osman Gül'ün kanının yerde kalmaması için mücadele edeceğiz" dedi.

"Adalet istiyorum"

Öldürülen Osman Gül'ün annesi Emiş Gül ise gözyaşları içerisinde, " Katil için idam istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Benim oğlumun hakkını bırakmasınlar. Adalet istiyorum" diye konuştu.

"Hak etiği cezayı almasını istiyorum"

Baba Osman Gül de, "Katil, oğlumu kandırarak tasarlayarak götürdü ve vahşice öldürdü. Devletten istediğimiz, hak ettiği cezayı vermesini istiyorum" dedi.

Olayın geçmişi

Çatalca'da iki emlakçı arasında çıkan borç tartışmasında işlenen cinayet Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Jandarma istihbarat ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatılmış, cesedi dere kenarında bulunan emlakçı Osman Gül'ü, kendisiyle aynı işi yapan B.D.'nin çekiçle öldürdüğü ortaya çıkmıştı. 87 güvenlik kamerasına ait 400 saatlik görüntüyü inceleyen Jandarma, cinayetin ardından Osman Gül'ün aracını alarak kayıplara karışan ve üstü kanlı kıyafetini alışveriş merkezinde yenisiyle değiştiren B.D.'yi 48 saat içinde Başakşehir'de yakalamıştı. - İSTANBUL

Osman Gül, Cinayet, Adalet, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatalca'da işlenen 'çekiçli' cinayetin katil zanlısı hakim karşısında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!" Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı
Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe'den jet cevap: "Saat 16.30'da arşivi açıyoruz"         
16:04
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını "Biyolojik Fukushima" koydu         
15:34
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler         
14:48
Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız         
14:36
Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti         
14:05
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı         
12:19
Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali         
12:05
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 16:37:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatalca'da işlenen "çekiçli" cinayetin katil zanlısı hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei