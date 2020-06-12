Çatalca'da kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika

Çatalca'da kaçak akaryakıt operasyonu
ÇATALCA'DA düzenlenen operasyonda "10 numara yağ" olarak bilinen 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
ÇATALCA'DA düzenlenen operasyonda "10 numara yağ" olarak bilinen 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri ve Çatalca'da toplanan atık yağların '10 numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt haline getirildiği ve bu akaryakıtın piyasaya sürülmeye çalışıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, çalışmalarının sonucunda dün akşam saatlerinde Çatalca'da seyir halinde olan kamyonu durdurdu. Operasyonda kamyonun kasasında bulunan fiber tanklar içerisindeki 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekipler tarafından kamyona ele konulurken, kamyonda bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşından bugüne kadar düzenlenen 39 kaçak akaryakıt operasyonunda akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 69 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 464 bin 810 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:00 Kaynak: DHA
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