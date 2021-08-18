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Çatalca'da kaçak olduğu iddia edilen mescit inşaatının yıkım kararına "yürütmeyi durdurma" kararı - Son Dakika

Çatalca'da kaçak olduğu iddia edilen mescit inşaatının yıkım kararına "yürütmeyi durdurma" kararı

18.08.2021 17:31
Çatalca'da kaçak olduğu iddia edilen mescit inşaatının yıkım kararına

Çatalca'da inşa edilen mescidin yapımının kaçak olduğu iddiasıyla alınan yıkım kararının, idare mahkemesi tarafından geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Çatalca'da inşa edilen mescidin yapımının kaçak olduğu iddiasıyla alınan yıkım kararının, idare mahkemesi tarafından geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Rabıta Vakfı'nca, Gökçeali Mahallesi 130 ada 5 parsel sayılı yerde inşa edilen mescit, kaçak yapıldığı gerekçesiyle şikayet edildi.

Yapılan şikayeti değerlendiren Çatalca Belediyesi, vakfa imar kanununa aykırılık nedeniyle 9 bin 931 lira ceza verilmesini karara bağladı. Belediye ayrıca 13 Temmuz'da alınan encümen karar gereği söz konusu yapının en kısa zamanda yıkılması gerektiğine hükmetti.

Rabıta Vakfı Başkanı Murat Perçin de bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, yürütmenin durdurulması istemiyle nöbetçi idare mahkemesine başvuru yaptı.

Talebi değerlendiren mahkeme, dava konusu yıkım ve para cezası kararına dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerle tadilat ruhsatı ve yapıya ilişkin diğer tüm belgelerin istenmesine hükmetti.

Mahkeme, davalı idare Çatalca Belediyesinin savunması alındıktan ve ara kararına cevap geldikten sonra veya savunma ve ara kararına cevap verme süresi dolduktan sonra verilecek karara kadar yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verdi.

Kararın tebliğ edilmesinin ardından burada bekleyen ekipler, bölgeden ayrıldı.

"Hukuki mücadelemiz sürecek"

Belediyenin yıkım kararına ilişkin açıklama yapan Rabıta Vakfı Başkanı Murat Perçin, burada var olan mescitte düzenleme yapmak istediklerini belirterek, bunu vatandaşların namazlarını rahat kılması için yaptıklarını anlattı.

Düzenlemenin neticesinde haklarında birçok iddia oluştuğunu ifade eden Perçin, "Yan taraftaki komşumuz olan Nesin Vakfı bizden rahatsız oldu. Bu rahatsızlığın devam etmemesi açısından önceden var olan ve işletme içerisinde ve vakıf kanalıyla da değil şahıslarla bir düzenleme yapıldı. Durum bundan ibaret." dedi.

Perçin, yıkılma kararı olduğunun kendilerine şifahen söylendiğini anlatarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin de buraya gelerek beklemeye başladığını söyledi.

İtirazları üzerine idare mahkemesinin yıkımı durdurduğunu dile getiren Perçin, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

"Camiyle aramda 3 kilometre mesafe var"

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Sezar Korkmaz, 17 senedir burada ikamet ettiğini anlatarak, arsanın yanındaki başka bir vakfın, mescit inşaatını "kaçak yapı" diye şikayet ettiğini söyledi.

İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin de inşaat önünde 24 saat nöbet tuttuğunu ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bölgede belki de 1000 kaçak bina var şu anda yapılan. Hiçbirinde ne bir nöbetçi ne bir müdahale var. Hiçbirinde de yıkım kararı yok. Burada 15 gün sürmedi, yıkım kararı çıktığı söyleniyor. Ben de burada bir mescit olmasını istiyorum çünkü cami bana çok uzak. Bayram namazlarına gideceğim, camiyle aramda 3 kilometre mesafe var. Yoldan geçen biri de gelir, ben de giderim, komşum da, başkası da gider. Onun için bunun kimseye zararı olacağına inanmıyorum. Kimseye de bir zararı yok zaten."

İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise Çatalca Belediyesinden ruhsatsız bir inşaatın tespit ve yıkımı konusunda destek talebinde bulunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kaçak yapılaşma ile mücadelede, ilçe belediyelerine destek kapsamında, Çatalca Belediyesince imar mevzuatına aykırı bir şekilde herhangi bir izin ya da ruhsat almadan inşa edildiği tespit edilen ve yıkımı konusunda karar süreci tamamlanan Çatalca ilçesi, Gökçeali Mahallesi, 130 ada 5 parsel üzerindeki kaçak yapının yıkım çalışmalarının, Çatalca Belediyesi kontrol ve sorumluluğunda İBB Zabıta Daire Başkanlığı birimlerince, iş makinesi ve ekipman desteği ile 18 Ağustos 2021 tarihinde yapılması planlanmıştır.

18 Ağustos 2021 tarihinde yeteri kadar personel ve ekipman ile yıkımı yapmak üzere belirtilen adrese ekiplerce gidildiğinde, kaçak yapı sahipleri tarafından İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesinin 18 Ağustos 2021 tarihli yürütmeyi durdurma kararının yıkımda görevli ekiplere ibraz edilmesi üzerine kaçak yapının yıkım işlemi gerçekleştirilmeden mahalden ayrılmışlardır."

Çatalca'da kaçak olduğu iddia edilen mescit inşaatının yıkım kararına yürütmeyi durdurma kararı
Çatalca'da kaçak olduğu iddia edilen mescit inşaatının yıkım kararına yürütmeyi durdurma kararı

Çatalca, Rabıta, Mescit, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatalca'da kaçak olduğu iddia edilen mescit inşaatının yıkım kararına 'yürütmeyi durdurma' kararı - Son Dakika


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