Çatalca'da feci kaza: 2'si ağır 8 yaralı - Son Dakika
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Çatalca'da feci kaza: 2'si ağır 8 yaralı

30.08.2022 08:53
Çatalca'da feci kaza: 2'si ağır 8 yaralı

Çatalca'da kamyonun çarptığı tekstil işçilerini taşıyan minibüs takla attı.

Çatalca'da kamyonun çarptığı tekstil işçilerini taşıyan minibüs takla attı. Yaşanan kazada 2'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saat 19.30 sıralarında Çatalca Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sıddık Y. kontrolündeki kamyon, tekstil işçilerini taşıyan İlhan Ergen yönetimindeki minibüse çarptı. Yaşanan kaza sonucu minibüs takla attı. Yaşanan kaza nedeniyle minibüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada kamyonda bulunan yabancı uyruklu 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatalca'da feci kaza: 2'si ağır 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatalca'da feci kaza: 2'si ağır 8 yaralı - Son Dakika
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