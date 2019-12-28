Çatalca'da kar etkisini gösteriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatalca'da kar etkisini gösteriyor - Son Dakika

Çatalca'da kar etkisini gösteriyor

6 saat önce

Çatalca Kar yağışı görüntüleri İSTANBUL - Çatalca'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Çatalca

Kar yağışı görüntüleri İSTANBUL - Çatalca'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Çatalca'da kar etkisini gösteriyor

Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:27 Kaynak: AA
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