Çatalca'da kar etkisini gösteriyor - Son Dakika

Çatalca'da kar etkisini gösteriyor
6 saat önce
Çatalca Kar yağışı görüntüleri İSTANBUL - Çatalca'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:27 Kaynak: AA
Çatalca
Kar yağışı görüntüleri İSTANBUL - Çatalca'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
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