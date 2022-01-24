Çatalca'da kar manzarası...Beyaza bürünen evlerin çatıları böyle görüntülendi - Son Dakika

Çatalca'da kar manzarası...Beyaza bürünen evlerin çatıları böyle görüntülendi

İSTANBUL - Çatalca'da hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı, evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan ilçe drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca ilçesi beyaza büründü. Mega kentin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı, evlerin çatılarını kapladı. Beyaz örtü ile kaplanan çatılar drone ile havadan görüntülendi.