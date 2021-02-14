Çatalca'da kar ve tipinin etkisiyle yolcu otobüsü yoldan çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Çatalca'da kar ve tipinin etkisiyle yolcu otobüsü yoldan çıktı

Çatalca'da kar ve tipinin etkisiyle yolcu otobüsü yoldan çıktı

14.02.2021 19:04

YOĞUN kar ve tipi nedeniyle Çatalca'da bir kamyon yolda kalırken bir yolcu otobüsü buzlanmanın da etkisi ile yoldan çıktı.

YOĞUN kar ve tipi nedeniyle Çatalca'da bir kamyon yolda kalırken bir yolcu otobüsü buzlanmanın da etkisi ile yoldan çıktı. Otobüs 4 saatin ardından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Çatalca Yassıören bağlantı yolunda karda mahsur kalan kamyon, bir saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan kamyonun sürücüsü Ramazan Kavak, arkadaşının yardımıyla TIR'a bağladıkları halatla kamyonunu kurtarmaya çalıştı. Halatın kopmasıyla bunda başarılı olamayan Kavak, "Arkadaşım bana yardıma geldi, çekebilirsek kamyonu çekeceğiz. Çekemezsek aracı burada bırakıp eve gideceğim "dedi. Mahsur kalan kamyon kar küreme araçlarının yolu temizlemesiyle kurtuldu.

"RÜZGAR BENİ SOL ŞERİTTEN SAVURDU"

Çatalca Akalan bağlantı yolunda yoğun tipi ve buzlanmanın etkisiyle bir yolcu otobüsü yoldan çıktı. İçinde yolcu olmayan otobüs, çağrılan vinç yardımıyla 4 saatin ardından kurtarıldı. Otobüsü kurtarma çalışmaları nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Otobüsün şoförü Yusuf Atmaca, "Yolda buzlanma vardı, dört saattir burada kurtarılmayı bekliyorum. Rüzgar ve fırtına vardı, hortuma benzer görülmemiş bir olaydı. Sol şeritte ilerliyordum ben. Rüzgar beni sol şeritten savurdu" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Yassıören, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da kar ve tipinin etkisiyle yolcu otobüsü yoldan çıktı - Son Dakika


Son Dakika
20:40 Balıkesir Sivil Toplum Platformu, Festivallerin Yasaklanmasını İstedi
20:36 25 kuruluştan oluşan Balıkesir Sivil Toplum Platformu bildiri yayımladı: Festivaller yasaklansın
19:48 Maaş artışından tatmin olmayan memurlar sokağa indi: Rakamlar yeniden hesaplansın
19:44 Maaş artışından tatmin olmayan memurlar sokağa indi: Rakamlar yeniden hesaplansın
19:42 Bakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştü
19:37 Bakanlığın Hakan Fidan ve Mustafa Kırımoğlu görüşmesinden paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Herkes bir sorunun cevabını arıyor
19:26 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Zamlara Tepki
19:22 Ali Babacan'dan iktidara zam tepkisi! 10 maddelik bir uyarı listesi yayımladı
17:40 İstanbul'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
17:35 AKOM saat verdi! Sıcakların ardından İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 20:58:59. #1.12#
SON DAKİKA: Çatalca'da kar ve tipinin etkisiyle yolcu otobüsü yoldan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement