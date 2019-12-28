Çatalca'da kar yağışı - Son Dakika
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Çatalca'da kar yağışı

6 saat önce

ÇATALCA'da kar yağışı etkili oluyor.

Çatalca'da kar yağışı, System.String[]
ÇATALCA'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Çatalca'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Binkılıç Mahallesi'nde beyaz örtü yerleri kapladı. Çatalca merkezde ise karla karışık yağmur yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.


- İstanbul
Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:31 Kaynak: DHA
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