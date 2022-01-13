Çatalca'da kar yağışı... Beyaz örtüyle kaplanan evlerin çatıları böyle görüntülendi - Son Dakika

Çatalca'da kar yağışı... Beyaz örtüyle kaplanan evlerin çatıları böyle görüntülendi

İSTANBUL - Çatalca Elbasan Köyü civarında dün etkili olan kar yağışı, köyü beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan evlerin çatıları drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün itibariyle etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca Elbasan Köyü beyaza büründü. Mega kentin yüksek kesimlerinde erimeyen kar hem köyü, hem de köydeki evlerin çatısını kapladı. Beyaz örtü ile kaplanan köy drone ile havadan görüntülendi.