Son dakika gündem: Çatalca'da kopan kamyonetin kapağı otomobile çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika gündem: Çatalca'da kopan kamyonetin kapağı otomobile çarptı: 1 ölü
16.12.2020 21:35
Son dakika haberleri... ÇATALCA'da kopan kamyonetin kapağı yoldaki otomobile çarptı.
ÇATALCA'da kopan kamyonetin kapağı yoldaki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ersan K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Çatalca-Gökçeali yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SV 2386 plakalı bir kamyonetin seyir halindeyken arka kapağı koptu. Kopan kapak karşı yönden gelen Ersan K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Otomobilin içinde bulunan Ersan K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.
- İstanbul
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