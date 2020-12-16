Son dakika gündem: Çatalca'da kopan kamyonetin kapağı otomobile çarptı: 1 ölü - Son Dakika

ÇATALCA'da kopan kamyonetin kapağı yoldaki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ersan K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çatalca-Gökçeali yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SV 2386 plakalı bir kamyonetin seyir halindeyken arka kapağı koptu. Kopan kapak karşı yönden gelen Ersan K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Otomobilin içinde bulunan Ersan K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.

- İstanbul