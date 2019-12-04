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Çatalca'da mahkeme kararıyla sökülen yol yeniden düzenlendi
6 saat önce
Çatalca ile Büyükçekmece ilçelerini birbirine bağlayan yolun bir bölümü, özel mülkten geçtiği gerekçesiyle verilen mahkeme kararının ardından sökülerek yeniden düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:34 Kaynak: AA
Çatalca ile Büyükçekmece ilçelerini birbirine bağlayan yolun bir bölümü, özel mülkten geçtiği gerekçesiyle verilen mahkeme kararının ardından sökülerek yeniden düzenlendi.
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