Son Dakika Haberleri: Çatalca'da mahkeme kararıyla sökülen yol yeniden düzenlendi
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Çatalca'da mahkeme kararıyla sökülen yol yeniden düzenlendi

6 saat önce

Çatalca ile Büyükçekmece ilçelerini birbirine bağlayan yolun bir bölümü, özel mülkten geçtiği gerekçesiyle verilen mahkeme kararının ardından sökülerek yeniden düzenlendi.

Çatalca ile Büyükçekmece ilçelerini birbirine bağlayan yolun bir bölümü, özel mülkten geçtiği gerekçesiyle verilen mahkeme kararının ardından sökülerek yeniden düzenlendi.

Çatalca'da mahkeme kararıyla sökülen yol yeniden düzenlendi

Büyükçekmece, Çatalca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:34 Kaynak: AA
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