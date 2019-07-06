ÇATALCA'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 23 YARALI(1)
50 dakika önce
Haber-Kamera: Savaş ATAK -Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAÇatalca'da pikniten dönenleri taşıyan midibüs devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:06 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Savaş ATAK -Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Çatalca'da pikniten dönenleri taşıyan midibüs devrildi. kazada 23 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar başta Çatalca Devlet Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Yolda yaralılardan görüntü
-Sağlık ekiplerinin çalışmaları
-Devrilen midibüs
-Genel ve detaylar
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