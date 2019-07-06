Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı(1)
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ÇATALCA'da pikniten dönenleri taşıyan midibüs devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:29 Kaynak: DHA
ÇATALCA'da pikniten dönenleri taşıyan midibüs devrildi. kazada 23 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar başta Çatalca Devlet Hastanesi
olmak üzere çevre hastanelere sevk edildi.
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