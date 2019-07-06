Son Dakika Haberleri: Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı(1)
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Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı(1)

1 saat önce

ÇATALCA'da pikniten dönenleri taşıyan midibüs devrildi.

Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı(1), System.String[]
ÇATALCA'da pikniten dönenleri taşıyan midibüs devrildi. kazada 23 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar başta Çatalca Devlet Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere sevk edildi. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:54 Kaynak: DHA
Çatalca, Polis, Güncel
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