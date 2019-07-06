ÇATALCA'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 23 YARALI(2)
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Haber-Kamera: Savaş ATAK -Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAÇatalca'da piknikten dönenleri taşıyan midibüs devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:42 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Savaş ATAK -Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Çatalca'da piknikten dönenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 kişi yaralandı. Kaza saat 20.00 sıralarında Ormanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı.
İstanbul'da bir firmada çalışan işçiler ve ailelerini piknik için Çatalca'ya getiren midibüs, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 yaralı, başta Çatalca Devlet Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere sevk edildi.
Devrilen midibüs ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
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-Yolda yaralılardan görüntü
-Sağlık ekiplerinin çalışmaları
-Devrilen midibüs
-Genel ve detaylar
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