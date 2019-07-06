Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı -3
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ÇATALCA'da piknikten dönenleri taşıyan midibüs devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:56 Kaynak: DHA
ÇATALCA'da piknikten dönenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 kişi yaralandı. Kaza saat 20.00 sıralarında Ormanlı
Mahallesi mevkiinde yaşandı. İstanbul
'da bir firmada çalışan işçiler ve ailelerini piknik için Çatalca
'ya getiren midibüs, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 yaralı, başta Çatalca Devlet Hastanesi
olmak üzere çevre hastanelere sevk edildi.
Devrilen midibüs ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- İstanbul
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