Son Dakika Haberleri: Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı -3
Son Dakika Güncel Haber

Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı -3

1 saat önce

ÇATALCA'da piknikten dönenleri taşıyan midibüs devrildi.

Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı -3, System.String[]
ÇATALCA'da piknikten dönenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 kişi yaralandı.  Kaza saat 20.00 sıralarında Ormanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. 
İstanbul'da bir firmada çalışan işçiler ve ailelerini piknik için Çatalca'ya getiren midibüs, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 yaralı, başta Çatalca Devlet Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere sevk edildi. 
Devrilen midibüs ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:56 Kaynak: DHA
İstanbul, Çatalca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul Suriyeli kaydına kapalıdır Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 23 yaralı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile bir araya geldi ABD'nin California eyaletinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 01:04:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı -3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]