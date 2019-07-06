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Çatalca'da minibüs devrildi: 12'si ağır 20 yaralı

24 dakika önce

Çatalca'da minibüs devrildi: 12'si ağır 20 yaralıİSTANBUL - Çatalca Hisarbeyli-Başakköy yolu üzerinde kontrolden çıkan minibüs devrildi.

Çatalca'da minibüs devrildi: 12'si ağır 20 yaralı
İSTANBUL - Çatalca Hisarbeyli-Başakköy yolu üzerinde kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada yaralanan 12'si ağır 20 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Minibüsteki kişilerin piknikten dönen fabrika işçileri olduğu öğrenildi.
Olay, Çatalca Hisarbeyli- Başakköy yolu üzerinde akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy yolunda ilerleyen 34 LPG 542 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 12'si ağır 20 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, minibüsteki kişilerin Çilingoz'dan piknikten dönen fabrika işçileri olduğu öğrenildi.
Çatalca'da minibüs devrildi: 12'si ağır 20 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:36 Kaynak: İHA
Çatalca, 3. Sayfa
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