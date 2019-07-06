Son Dakika Haberleri: Çatalca'da minibüs devrildi: 20 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çatalca'da minibüs devrildi: 20 yaralı

24 dakika önce

İSTANBUL (İHA) – Çatalca'da piknikten dönen işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12'si ağır 20 kişi yaralandı.

Çatalca'da minibüs devrildi: 20 yaralı, System.String[]
İSTANBUL (İHA) – Çatalca'da piknikten dönen işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12'si ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalca Hisarbeyli- Başakköy yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LPG 542 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 12'si ağır 20 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, minibüsteki kişilerin Çilingoz'dan piknikten dönen fabrika işçileri olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:29 Kaynak: İHA
Çatalca, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var Yavru köpeği faraşla dereye atan işçi için karar verildi! Son Dakika! Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 23 yaralı Genç kız davetli gibi geldiği düğün evini soydu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 21:54:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatalca'da minibüs devrildi: 20 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]