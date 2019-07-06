Son Dakika Haberleri: Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı
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Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı

57 dakika önce

Çatalca'da devrilen minibüsteki 23 kişi yaralandı.

Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı, System.String[]
Çatalca'da devrilen minibüsteki 23 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hisarbeyli-Başakköy yolunda ilerleyen 34 LPG 542 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada 12'si ağır 23 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:31 Kaynak: AA
Jandarma, Çatalca, Güncel
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