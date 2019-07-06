Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı
17 dakika önce
Hisarbeyli-Başakköy yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 12'si ağır 23 kişi yaralandı.
Hisarbeyli-Başakköy yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 12'si ağır 23 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:07
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