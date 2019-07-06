Son Dakika Haberleri: Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı
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Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı

17 dakika önce

Hisarbeyli-Başakköy yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 12'si ağır 23 kişi yaralandı.

Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı, System.String[]
Hisarbeyli-Başakköy yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 12'si ağır 23 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:07 
Ekonomi
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