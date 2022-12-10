ÇATALCA'DA MUAYENE ETTİĞİ 3 KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN DOKTOR TUTUKLANDI - Son Dakika
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ÇATALCA'DA MUAYENE ETTİĞİ 3 KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN DOKTOR TUTUKLANDI

10.12.2022 10:43

ÇATALCA'da bir aile sağlığı merkezinde çalışan Doktor E. B. (38), muayene ettiği 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

ÇATALCA'da bir aile sağlığı merkezinde çalışan Doktor E. B. (38), muayene ettiği 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre muayene için aile sağlık merkezine giden 12 yaşındaki bir kız, muayene olmak için E. B.'nin yanına gitti. İddiaya göre, E. B., kız çocuğunun sırtını dinlerken vücuduna dokunarak hastasını taciz etti. Muayenenin ardından odadan çıkan kız ağlamaya başladı. Küçük kız ailesine ve rehber öğretmenine olayı anlattı. Bunun üzerine aile polise giderek doktordan şikayetçi oldu. E.B.'nin yaşları 12 ve 16 arasındaki değişen 2 kız çocuğunu da taciz ettiği tespit edildi.

Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan E. B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Aile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇATALCA'DA MUAYENE ETTİĞİ 3 KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN DOKTOR TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇATALCA'DA MUAYENE ETTİĞİ 3 KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN DOKTOR TUTUKLANDI - Son Dakika
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