ÇATALCA'DA ÖLDÜRÜLEN IRAKLI İŞ ADAMININ CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇATALCA'DA ÖLDÜRÜLEN IRAKLI İŞ ADAMININ CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika

ÇATALCA'DA ÖLDÜRÜLEN IRAKLI İŞ ADAMININ CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

6 saat önce

İSTANBUL'da öldürülen Iraklı iş adamının cenazesini alan kardeşi, "Kardeşimin sadece birkaç kemiğini götüreceğim" dedi.

ÇATALCA'DA ÖLDÜRÜLEN IRAKLI İŞ ADAMININ CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ, System.String[]
İSTANBUL'da öldürülen Iraklı iş adamının cenazesini alan kardeşi, "Kardeşimin sadece birkaç kemiğini götüreceğim" dedi.

Türkiye'ye geldikten sonra 35 bin dolarını alan yabancı uyruklu beş kişi tarafından öldürülen Iraklı iş adamı Majid Kareem Tuama'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Cesedi 4 ay boyunca Çatalca'da ormanlık alanda kalan iş adamının vücudundan geriye sadece kemiklerinin kaldığı öğrenildi. DNA örneğiyle kimlik tespiti yapılan Iraklı iş adamının cenazesini teslim alan ağabeyi Mohammed Kareem Tuama, "4 ay 15 gündür İstanbul'dayım kardeşimi kaybettim. Asayiş Şube Müdürlüğü Irak ve Türkiye hükümetinden Allah razı olsun. Özellikle Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Kayıp Büro Amirliği'ndeki arkadaşlara da çok teşekkür ederiz iğneyle kuyu kazar gibi bir olayı çözdüler ve failleri de yakaladılar Allah onlardan razı olsun." dedi.

Tuama, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nden şunu istiyoruz daha fazla yabancılar, iş adamları buraya gelince biraz daha koruyup sahip çıksınlar bunu istiyoruz. Önce Allaha sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne güveniyoruz. Ben şimdi kardeşimin sadece birkaç kemiğini götüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti elinden geleni yaptı. Cenazeye bulmasaydım daha da iyiydi çünkü sadece kemik buldum. Kardeşimim bırakmadım 4 ay 15 gündür buradayım. Zaten yabancı yabancıya bunu yapıyor Türk bunu yapmaz" ifadesini kullandı

Görüntü Dökümü:

-------

Cenazenin çıkışı

İş adamının kardeşiyle röp

Adli Tıp'tan genel görüntü

-Olayla ilgili arşiv görüntüler

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul, Türkiye, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırşehir ölü domuzu otomobiliyle sürükleyen sürücüye 264 lira para cezası-arşiv
İBB toplanma alanlarını güncelledi: Mezarlıklar da toplanma alanı oldu ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 17:40:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇATALCA'DA ÖLDÜRÜLEN IRAKLI İŞ ADAMININ CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]