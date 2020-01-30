Çatalca'da öldürülen Iraklı iş adamının cenazesi ülkesine gönderildi - Son Dakika

İSTANBUL'da öldürülen Iraklı iş adamının cenazesini alan kardeşi, "Kardeşimin sadece birkaç kemiğini götüreceğim" dedi.

Türkiye'ye geldikten sonra 35 bin dolarını alan yabancı uyruklu beş kişi tarafından öldürülen Iraklı iş adamı Majid Kareem Tuama'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Cesedi 4 ay boyunca Çatalca'da ormanlık alanda kalan iş adamının vücudundan geriye sadece kemiklerinin kaldığı öğrenildi. DNA örneğiyle kimlik tespiti yapılan Iraklı iş adamının cenazesini teslim alan ağabeyi Mohammed Kareem Tuama, "4 ay 15 gündür İstanbul'dayım kardeşimi kaybettim. Asayiş Şube Müdürlüğü Irak ve Türkiye hükümetinden Allah razı olsun. Özellikle Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Kayıp Büro Amirliği'ndeki arkadaşlara da çok teşekkür ederiz iğneyle kuyu kazar gibi bir olayı çözdüler ve failleri de yakaladılar Allah onlardan razı olsun." dedi.

Tuama, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nden şunu istiyoruz daha fazla yabancılar, iş adamları buraya gelince biraz daha koruyup sahip çıksınlar bunu istiyoruz. Önce Allaha sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne güveniyoruz. Ben şimdi kardeşimin sadece birkaç kemiğini götüreceğim. Türkiye Cumhuriyeti elinden geleni yaptı. Cenazeye bulmasaydım daha da iyiydi çünkü sadece kemik buldum. Kardeşimim bırakmadım 4 ay 15 gündür buradayım. Zaten yabancı yabancıya bunu yapıyor Türk bunu yapmaz" ifadesini kullandı