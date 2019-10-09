Çatalca'da ölen kişi ile tatile gelen güney afrikalı'nın cenazeleri adli tıp'ta karıştı adli tıp.
1 saat önce
ÇATALCA'DA ÖLEN KİŞİ İLE TATİLE GELEN GÜNEY AFRİKALI'NIN CENAZELERİ ADLİ TIP'TA KARIŞTI (2) adli tıp.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:19 Kaynak: DHA
ÇATALCA'DA ÖLEN KİŞİ İLE TATİLE GELEN GÜNEY AFRİKALI'NIN CENAZELERİ ADLİ TIP'TA KARIŞTI (2) adli tıp
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