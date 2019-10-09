Son Dakika Haberleri: Çatalca'da ölen kişi ile tatile gelen güney afrikalı'nın cenazeleri adli tıp'ta karıştı adli tıp.
Son Dakika Güncel Çatalca'da ölen kişi ile tatile gelen güney afrikalı'nın cenazeleri adli tıp'ta karıştı adli tıp.

Çatalca'da ölen kişi ile tatile gelen güney afrikalı'nın cenazeleri adli tıp'ta karıştı adli tıp.

1 saat önce

ÇATALCA'DA ÖLEN KİŞİ İLE TATİLE GELEN GÜNEY AFRİKALI'NIN CENAZELERİ ADLİ TIP'TA KARIŞTI (2) adli tıp.

ÇATALCA'DA ÖLEN KİŞİ İLE TATİLE GELEN GÜNEY AFRİKALI'NIN CENAZELERİ ADLİ TIP'TA KARIŞTI (2) adli tıp

Çatalca'da ölen kişi ile tatile gelen güney afrikalı'nın cenazeleri adli tıp'ta karıştı adli tıp.

Adli Tıp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:19 Kaynak: DHA
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