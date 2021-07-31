ÇATALCA'DA ORMAN YOLUNA TOPRAK BARİYER - Son Dakika

Çatalca'da halka açık mesire alanlarının girişlerilerine toprak dökülerek, çukurlar kazılarak araç girişine kapatıldı.

Orman yangınları sonrası İstanbul'da da çeşitli tedbirler alındı. Alınan tedbirlerin en başında ise ormanlara giriş yasaklandı. Tedbirler kapsamında ormanlık alanlar ve mesire alanların girişileri toprak dökülerek, çukurlar kazılarak araç ve insaların girişine tamamen kapatıldı. Haftasonu piknik yapmak için ilçeye gelen vatandaşlar ise girişlerin kapatılmasının ardından geri dönmek zorunda kaldı.