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ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

16.01.2022 13:08

ÇATALCA Kuzey Marmara Otoyolu'nda yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

ÇATALCA Kuzey Marmara Otoyolu'nda yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saat 21.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana geldi. Çatalca istikametine seyreden 39 EE 480 plakalı otomobilin sürücüsü Mücahit Sedooğlu, (24) yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sıkışan sürücü Sedooğlu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Sedooğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 24 yaşındaki sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.

ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

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Otomobil, Marmara, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇATALCA'DA OTOMOBİLİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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