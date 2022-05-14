Çatalca'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı - Son Dakika
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Çatalca'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı

14.05.2022 03:39
Çatalca'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı

ÇATALCA'DA, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

ÇATALCA'DA, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsün bagaj kapağı aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Ahmediye Gişeleri, Büyükçekmece istikametinde yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı'nda personel taşımacılığı yapan Alaattin Çakı'nın kullandığı 34 LCZ 326 plakalı otobüs, gişeleri geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, Gümrük sırası bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 ABU 870 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ BİR SAAT SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDI

Otobüs sürücüsü Alaattin Çakı, çarpmanın etkisiyle direksiyonda sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, sıkışan otobüs sürücüsü itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Otobüsün boş olması ise büyük bir faciayı engelledi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan Alaattin Çakı ve ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Otobüs sürücüsü Alaattin Çakı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OTOBÜSÜN BAGAJ KAPAĞI OTOMOBİLE SAPLANDI

Otobüsün TIR'a çarpmasının ardından, otobüsün bagaj kapağı aynı istikamette seyreden Asuman Sügür'ün kullandığı otomobile saplandı. Kaza yerinden yaklaşık 300 metre sonra duran otomobilde hasar meydana geldi. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOBÜSÜN BAGAJ KAPAĞININ SAPLANDIĞI OTOMOBİLDE BULUNAN SÜGÜR KAZAYI ANLATTITIR'a arkadan çarpan otobüsten fırlayan bagaj kapağının çarptığı otomobilde bulunan Alaattin Sügür yaşananları anlattı. Sügür, "Eşim aracı kullanıyordu. Ben sağ tarafta oturuyordum. Çatalca'dan beri beraber geliyorduk. Önümüzde gidiyordu, az da süratli değildi. Bizim en büyük derdimiz gümrük araçlarının burada sıralanması. Otobüs hiç frene basmadan TIR'a arkadan vurdu. O sırada otobüsün kapısı bizim araca çarptı. Camdan neredeyse aracın içine girecek şekilde çarptı. Allah'tan kaportada sorun oldu. Şoför arkadaş sıkışık vaziyetteydi. İlk gelen itfaiyeydi. Sonra ambulans ve jandarma ve polis ekipleri geldi. Uzun süreçte çalışıldı. Bir saati geçkin bir süre çalıştılar. Bilinci yerindeydi. Şoför o şekilde çıkarıldı. Biz tek bir şey istiyoruz. Ben de Çatalcalıyım gümrük kuyruğu, TIR kuyruğu olmamalı. TIR kuyruğu olduğu sürece bizde ölümlü kazalar bitmez" dedi.


Çatalca'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı
Çatalca'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı
Çatalca'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı
Çatalca'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı
Çatalca'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı
Çatalca'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı
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İstanbul Havalimanı, İtfaiye, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çatalca'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatalca'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı - Son Dakika
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