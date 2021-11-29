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Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı

29.11.2021 15:34

İstanbul'da sabah başlayan ve öğlene doğru etkisini artıran lodos, şiddetini arttırıyor. Esenyurt'ta bir evin çatısının uçması panik yaratırken, korkutan bir görüntü de Çatalca'dan geldi. İlçedeki saat kulesi, şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi.

İstanbul, bugün tarihinin en hareketli günlerinden birini yaşıyor. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos, önünde ne bulduysa yıkıp geçti. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 130 kilometre hıza kadar ulaşan rüzgar, Çatalca'da ise saat kulesi devirdi.

KULE PARAMPARÇA OLDU

Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Lodos önüne geleni yıkıp geçiyor! Saat Kulesi'nin devrilme anı kameralarda
Lodos önüne geleni yıkıp geçiyor! Saat Kulesi'nin devrilme anı kameralarda
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı

İstanbul, Esenyurt, Lodos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • abcde abcdef: Yahu dua edeceğine Allah belani versin diyorsun. Allah senin verecek belani tövbe estağfurullah yaa Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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