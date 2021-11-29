Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı - Son Dakika

İstanbul, bugün tarihinin en hareketli günlerinden birini yaşıyor. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos, önünde ne bulduysa yıkıp geçti. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 130 kilometre hıza kadar ulaşan rüzgar, Çatalca'da ise saat kulesi devirdi.

KULE PARAMPARÇA OLDU

Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.